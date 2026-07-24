L’Espérance sportive de Tunis a annoncé vendredi la clôture définitive du dossier de renouvellement de contrat de l’international algérien Youssef Belaili, après que le joueur a manqué à deux reprises les rendez-vous fixés pour finaliser l’accord.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la direction du club indique avoir épuisé “toutes les phases de négociation” et constaté l’expiration de “tous les délais convenus entre les différentes parties”.

Un accord de principe avait été annoncé le 5 juin dernier entre le président du club de Beb Souika, le vice-président Chokri Ouaer et le joueur pour une prolongation de deux saisons supplémentaires. Le club affirme avoir honoré l’ensemble de ses engagements financiers et administratifs, notamment en maintenant le salaire antérieur du joueur et en réglant ses arriérés.

L’Espérance précise avoir également fourni à Belaili tous les documents en sa possession pour l’assister dans son dossier devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), concernant une sanction prononcée par la FIFA à son encontre.

Après un premier rendez-vous manqué le mardi 21 juillet, un ultime délai avait été fixé au jeudi 23 juillet pour les examens médicaux et la signature du contrat. L’absence du joueur et de son agent à ce second rendez-vous a conduit la direction à fermer définitivement le dossier.

“L’intérêt de l’Espérance, son prestige et le respect de sa parole resteront au-dessus de toute considération”, souligne le communiqué, qui indique que le club a déjà engagé l’étude d’autres options sur le marché des transferts pour renforcer l’effectif.

Belaili avait rejoint les rangs des sang et or en 2024 pour un troisième bail aprés ceux de 2012-2014 et 218-2019.