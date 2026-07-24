L’élève Baha Mimouni, de l’école de Tahent dans la délégation de Joumine (gouvernorat de Bizerte), a été classé Premier au niveau national lors de la dixième édition du concours “le défi de la lecture arabe”.

Considéré comme le plus grand Challenge visant à promouvoir la lecture en langue arabe, ce concours a été lancé en 2015 par la Fondation Mohamed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives.

S’exprimant lors de la cérémonie de clôture organisée à l’Institut national des sciences appliquées et de technologie (INSAT) à Tunis, l’ambassadrice des Émirats arabes unis en Tunisie,

Eman Al Salam, a souligné que le couronnement de la dixième édition du “défi de la lecture arabe” revêt, cette année, une importance particulière puisqu’il coïncide avec la proclamation de l’année 2026 comme « Année de la lecture » par le ministère tunisien de l’Éducation.

“En effet, cette initiative reflète la place centrale qu’occupe la lecture dans les politiques éducatives sachant que le véritable investissement réside dans le savoir et la connaissance”, a-t-elle indiqué.

Elle a, dans ce contexte, rappelé que les Émirats accordent une grande importance à la lecture en tant que passerelle entre le passé et l’avenir et œuvre continuellement au développement d’initiatives destinées à préserver le rayonnement de la langue arabe.

L’ambassadrice a également salué les excellents résultats obtenus par la Tunisie lors des précédentes éditions du concours, estimant qu’ils témoignent du niveau scientifique et culturel élevé des élèves et des jeunes Tunisiens.

De son côté, la directrice générale de l’enseignement primaire, Nadia Ayari, a souligné que la promotion de la lecture est parmi les priorités du ministère de l’Éducation, saluant les performances remarquables réalisées par les élèves tunisiens depuis le lancement du concours.

La responsable a précisé que la dixième édition a enregistré la participation de plus de 232 mille élèves, issus de 3 483 établissements éducatifs, ce qui reflète la place qu’occupe la lecture dans le système éducatif tunisien.

Classement des dix premiers lauréats :

Baha Mimouni – École de Tahent, Joumine (Bizerte)

Mohamed Hédi Adib – Collège pilote de Monastir

Balkis Fezaï – École primaire Avenue Habib Bourguiba, Ghardimaou (Jendouba)

Ayat Kayouti – École primaire Rue de Nabeul (Siliana)

Islem Majoul – Lycée pilote de Siliana

Farida Trifi – Lycée pilote de Bizerte

Roua Harabi – Lycée pilote de Médenine

Sirine Ben Hammel – Collège pilote de Siliana

Tasnim Benkaji – Lycée pilote de Bourguiba – Tunis 1

Nour Al Islam Farhani – Lycée Tahar Ben Achour, Nefza (Béja).