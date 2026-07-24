L’Office national des fourrages (ONF) a annoncé, le 23 juillet 2026, une révision du prix de vente du maïs fourrager en provenance de ses entrepôts, dans le but de soutenir les éleveurs de volailles et de ruminants face aux répercussions de la vague de chaleur que traverse actuellement la Tunisie.

Ainsi, à compter du 23 juillet 2026, le nouveau prix est fixé à 863 dinars la tonne

L’ONF a également annoncé la suspension de toutes les charges financières découlant du prix de vente du maïs fourrager dans les cas de paiement différé.

Ces dispositions s’adressent à l’ensemble des professionnels de la production animale, incluant les éleveurs de volailles et de ruminants, les structures professionnelles telles que les sociétés coopératives, les sociétés communautaires et les groupements de développement agricole, les centres de collecte de lait, les fabricants et les commerçants de fourrages agréés.

Pour plus d’informations, les personnes concernées peuvent contacter les numéros suivants : 71 890 093 ou 58 888 312.