Le gouvernorat de Tataouine a accueilli la conférence régionale des Tunisiens résidant à l’étranger, originaires des gouvernorats de la cinquième région.

L’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) en était l’organisateur, sous le signe « Les Tunisiens à l’étranger, partenaire stratégique dans le développement et l’investissement ».

Le ton a été donné dès l’ouverture. Le gouverneur de la région, Amir Gabsi, a affiché la position de l’État sur le dossier de la diaspora tunisienne : la communauté tunisienne établie à l’étranger n’est pas seulement un symbole de fierté nationale, c’est aussi un levier de développement, de rayonnement international et de contribution économique.

Il a ajouté que la Tunisie mise sur son capital humain dans le cadre d’une feuille de route stratégique visant à intégrer la diaspora dans le circuit économique national et à attirer les compétences actives dans tous les domaines.

Les autorités régionales, a-t-il assuré, ouvrent grand leurs portes aux investisseurs, promettant d’intervenir à tous les niveaux, local, régional et central, pour dégager la voie et accélérer le démarrage des projets.

Prenant la parole, la directrice générale de l’OTE a affirmé que cette conférence n’est pas un événement protocolaire.

C’est un espace d’échange permettant de prêter une écoute attentive aux préoccupations de la diaspora, de présenter les mesures concrètes prises en sa faveur et d’identifier ses attentes.

Les participants aux travaux ont eu l’occasion d’assister à deux ateliers thématiques. Le premier a exploré les secteurs porteurs de la cinquième région, les opportunités d’investissement et les incitations du code de l’investissement.

Le second a ciblé l’inclusion financière, les transferts intelligents et les services financiers de la Poste tunisienne destinés à la diaspora.

Un dialogue interactif a complété le programme, offrant aux membres de la communauté un espace d’expression directe face aux représentants des administrations régionales.

La conférence s’est achevée sur la lecture du rapport final et la présentation des recommandations issues des débats ainsi que des pistes concrètes que les acteurs régionaux devront désormais traduire en actes.