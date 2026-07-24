Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, jeudi, au siège de son département, le nouvel ambassadeur du Bangladesh auprès de Tunisie, avec résidence à Tripoli, Mohammad Habibullah, venu lui remettre une copie figurée de ses lettres de créance.

Lors de cette rencontre, le ministre a souligné l’importance de consolider les relations diplomatiques établies entre les deux pays, établies depuis plus de cinq décennies, et ce, en mettant en place un mécanisme de consultations politiques régulières entre les deux ministères des Affaires étrangères et en élaborant un plan d’action conjoint destiné à élargir la coopération bilatérale, indique le ministère dans un communiqué.

Le ministre a, notamment, plaidé pour le renforcement des échanges commerciaux, en particulier dans les secteurs du phosphate et des engrais chimiques, la promotion des investissements et l’élargissement de la coopération dans les domaines d’intérêt commun.

Il a également appelé à intensifier la concertation et la coordination entre les deux pays dans les instances onusiennes et régionales, notamment au sein de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) et des Nations Unies. Le ministre a, à cet égard, salué l’élection, en juin dernier, du ministre bangladais des Affaires étrangères, Khalilur Rahman, à la présidence de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Pour sa part, le nouvel ambassadeur du Bangladesh a réaffirmé la volonté de son pays de renforcer et de diversifier la coopération et la partenariat avec la Tunisie, en s’appuyant sur les potentialités économiques et humaines des deux pays.

Par ailleurs, le diplomate bangladais s’est entretenu avec le Secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Mohamed Ben Ayed. Les deux responsables ont réaffirmé leur engagement à consolider les relations d’amitié et de coopération tuniso-bangladaises et à mettre en oeuvre un plan d’action conjoint pour développer les relations bilatérales.