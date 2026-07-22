“La jeunesse tunisienne représente, aujourd’hui, une force de proposition, un moteur d’innovation et un partenaire essentiel permettant la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’engagement des jeunes dans l’action climatique à l’horizon 2035”, a affirmé le ministre de l’Environnement, Habib Abid.

Intervenant lors d’une conférence de clôture du processus d’élaboration de la Stratégie nationale pour l’engagement des jeunes dans l’action climatique organisée, mercredi, 22 juillet 2026, à Tunis, Abid a ajouté que les jeunes ont été associés de manière structurée à l’identification des priorités climatiques nationales à travers un processus participatif lors de la conception de ladite stratégie.

Elaborée conjointement par les Ministères de l’Environnement et de la Jeunesse et des Sports et en collaboration avec l’UNICEF, cette stratégie constitue la feuille de route nationale visant à renforcer la participation des jeunes à l’action climatique et s’inscrit pleinement dans les principes de l’Action pour l’autonomisation climatique (ACE), promus par l’Accord de Paris et les décisions de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Et de poursuivre que la Tunisie ambitionne de faire de chaque jeune tunisien un acteur de changement, un innovateur capable de proposer des solutions adaptées aux défis climatiques, et un partenaire incontournable dans la mise en œuvre de la politique climatique du pays.

De son côté, le ministre de la jeunesse et des sports, Sadok Mourali a souligné que l’élaboration de la Stratégie nationale pour la participation des jeunes à l’action climatique inclusive est un processus qui reflète la conviction de l’État tunisien que les jeunes ne sont pas seulement une catégorie cible des politiques publiques, mais un partenaire actif dans la création, la mise en œuvre et l’évaluation de ces politiques.

Et de poursuivre que le changement climatique est, aujourd’hui, l’un des défis les plus urgents auxquels le monde est confronté. Il ne s’agit plus seulement d’un problème environnemental, mais d’un enjeu de développement, économique et social qui affecte le présent et l’avenir des générations futures. Par conséquent, donner aux jeunes les moyens de contribuer à relever ces défis représente un véritable investissement dans l’avenir de la Tunisie.

Mourali a précisé que cette stratégie s’inscrit dans les priorités nationales, notamment, la Stratégie nationale pour la jeunesse 2035, le Plan de développement 2026-2030 et les engagements de la Tunisie au titre des contributions déterminées au niveau national (CDN) 3.0.

Elle renforce, ainsi, le rôle des jeunes en tant qu’acteurs clés dans la réalisation du développement durable et la transition vers une économie plus résiliente face au changement climatique.

Pour sa part, la Directrice au sein de l’unité de gestion par objectifs sur le changement climatique au ministère de l’Environnement, Afef Ayed a fait savoir que cette conférence est une occasion pour présenter une nouvelle initiative menée conjointement par le ministère de l’environnement et le PNUD. Il s’agit du lancement officiel du processus d’institutionnalisation des points focaux nationaux jeunes pour le climat, qui joueront un rôle clé dans la mise en œuvre et le suivi de l’implémentation de ladite stratégie, la coordination de l’engagement des jeunes ainsi que l’accompagnement du développement des politiques climatiques locales et nationales, à l’instar de l’élaboration du plan d’action et du plan d’investissements de la CDN 3.0.

Et de poursuivre qu’un appel à candidature sera lancé prochainement visant à mettre en place un noyau opérationnel des points focaux régionaux jeunes, soit dix jeunes (deux jeunes par district).

«Le but est de créer une interconnexion entre les niveaux régional et local, et aussi d’assurer une coordination territoriale, un suivi, une planification, et une concertation autour des politiques climatiques nationales sous le leadership du ministère de l’Environnement », a encore expliqué Ayed.

Elle a rappelé, à cette occasion, qu’un noyau a été créé, composé de 45 jeunes très engagés dans l’action climatique et dotés d’une énergie mobilisatrice pour assurer l’accompagnement dans l’élaboration des stratégies des politiques climatiques nationales, en l’occurrence la CDN 3.0 qui vient d’être finalisée et soumise au secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique(CCNUCC).