L’ambassade de Tunisie au Nigeria a organisé, en marge de la 7e session ordinaire de l’Union africaine des télécommunications (UAT), qui se tient à Abuja du 16 au 24 juillet, une réception destinée à promouvoir la candidature de la Tunisie au Conseil de l’UAT et celle de Fayçal Bayouli au poste de secrétaire général de l’organisation.

Selon un communiqué publié, mardi, par l’ambassade sur sa page sur les réseaux sociaux, la cérémonie a été l’occasion de présenter les candidatures tunisiennes pour le Conseil de l’UAT et le poste de secrétaire général de l’Union, de les promouvoir, de mettre en avant la position de la Tunisie et l’expertise qu’elle a accumulée dans les domaines des technologies de communication, de la transformation numérique et de l’innovation.

Elle a aussi offert un cadre d’échange avec les délégations africaines sur les moyens de renforcer la coopération continentale et d’accélérer la transformation numérique en Afrique, précise le communiqué.

Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur de Tunisie au Nigeria, Mohsen Antit, a souligné que les candidatures tunisiennes s’appuient sur l’expérience confirmée de la Tunisie dans les secteurs des télécommunications et de la transformation numérique.

Il a souligné, à ce titre, que la Tunisie met ses expertises et compétences au service des États membres pour renforcer l’action africaine commune et soutenir l’intégration numérique du continent en harmonie avec l’agenda 2063 de l’Union africaine.

Selon lui, la vision tunisienne repose sur le renforcement de la coopération africaine, le développement des compétences, l’accélération de la transformation numérique, l’encouragement de l’innovation

Mohsen Antit a ajouté en outre que la vision de la Tunisie est bien axée sur le renforcement de la coopération africaine, le développement des capacités et des compétences, l’accélération de la transformation numérique, l’encouragement de l’innovation et la consolidation d’une Union africaine des télécommunications plus efficace, inclusive et capable de répondre aux mutations technologiques rapides.

De son côté, Fayçal Bayouli a présenté les grandes orientations de son programme, axé sur l’amélioration des performances de l’UAT en vue de répondre aux attentes des États membres et aux exigences de la prochaine étape.

La cérémonie a été ponctuée par la projection d’un film mettant en lumière les réalisations de la Tunisie dans le secteur des technologies de l’information et de la communication et les priorités des candidats tunisiens en matière de développement des télécommunications et de la transformation numérique en Afrique.