Les journées nationales d’information sur l’orientation universitaire se tiendront les 22 et 23 juillet courant, à la Cité des sciences à Tunis (CST).

Organisées à l’initiative du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique en partenariat avec la CST, ces journées visent à aider les bacheliers à bien choisir leur parcours universitaire, en leur présentant les différentes offres de formation ainsi que leurs débouchés académiques et professionnels.

Le programme de la première journée de cette manifestation prévoit des conférences consacrées aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur et aux principales nouveautés de l’offre de formation, ainsi que des conseils destinés à aider les étudiants à réussir leur orientation universitaire et à construire un parcours académique et professionnel prometteur.

Il prévoit aussi la présentation des offres de formation et des perspectives d’emploi dans plusieurs spécialités, notamment les sciences de gestion, les énergies renouvelables, le multimédia, l’intelligence artificielle, l’analyse des données et la cybersécurité, ainsi que l’organisation d’une visite de l’exposition aménagée à cette occasion.

La deuxième journée sera consacrée à la poursuite de la présentation des offres de formation dans les domaines des sciences et techniques de la santé, des études technologiques, des études préparatoires aux formations d’ingénieurs, des sciences juridiques et de l’informatique.

Elle sera également marquée par la présentation de parcours réussis de plusieurs compétences universitaires et la fourniture de conseils pratiques sur le choix du parcours universitaire le plus adapté.