La CONMEBOL, ⁠l’instance dirigeante du football ​sud-américain, plaide pour ​un élargissement de la ‌Coupe du monde ‌2030 à un ‌nombre record de 64 équipes, au lendemain de la conclusion ⁠de la première édition à 48 sélections organisée en Amérique du ​Nord.

Le président de la CONMEBOL, Alejandro Dominguez, ⁠a défendu lundi cette formule élargie sur les réseaux ⁠sociaux, appelant la Fifa à augmenter le nombre de participants pour l’édition du centenaire du tournoi.

“La prochaine se jouera chez nous ! En 2030, la Coupe du monde ​arrive en Uruguay, en Argentine et au Paraguay”, a écrit Alejandro Dominguez. “Ce ‌sera une formidable opportunité pour le football de célébrer le centenaire de ⁠la Coupe du monde ‌avec une compétition à 64 équipes.”

La Fifa n’a pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaire concernant cette proposition.

Selon le projet actuellement approuvé, l’Espagne, le Portugal et ‌le Maroc seront les ⁠principaux pays hôtes de la compétition, tandis que l’Uruguay, l’Argentine et le ‌Paraguay accueilleront les matches d’ouverture commémoratifs marquant les 100 ans de la première ‌Coupe ⁠du monde, disputée en Uruguay en 1930.