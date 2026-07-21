Le club libyen d’Al Ittihad Tripoli a annoncé, sur sa page officielle, la nomination du technicien tunisien Faouzi Benzarti à la tête de son équipe première de football pour la saison 2026-2027.

Agé de 76 ans, Faouzi Benzarti avait entamé, au cours de cet été, la préparation de la nouvelle saison avec le Club Africain, qu’il avait conduit la saison dernière au sacre en championnat de Ligue 1 tunisienne.

Au cours de sa riche carrière, Benzarti a multiplié les expériences à l’étranger, dirigeant notamment le Raja Casablanca et le Wydad Casablanca (Maroc), le MC Alger (Algérie), Al Ahly Benghazi (Libye), Al Sharjah (Emirats arabes unis), ainsi que la sélection libyenne.

En Tunisie, il a entraîné les principaux clubs du pays, notamment l’Espérance Sportive de Tunis, le Club Africain, l’Etoile Sportive du Sahel, le Club Sportif Sfaxien, le Stade Tunisien et l’US Monastir. Il a également dirigé la sélection tunisienne.

Le palmarès de Faouzi Benzarti est l’un des plus riches du football tunisien. Sur le plan continental, il a notamment remporté la Ligue des champions de la CAF avec l’Espérance de Tunis en 1994, la Supercoupe de la CAF en 1995, la Coupe de la Confédération avec l’Étoile du Sahel en 2006 et 2015, ainsi que la Supercoupe de la CAF avec le Wydad Casablanca en 2018.

Il a également atteint la finale de la Ligue des champions de la CAF en 2010 avec l’Espérance de Tunis et en 2018 avec le Wydad Casablanca, ainsi que la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA avec le Raja Casablanca en 2013.