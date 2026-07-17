Les démarches visant à accélérer le raccordement des localités de Ghezazoua et Ladhieb, dans la délégation de Touiref (gouvernorat du Kef), au réseau d’eau potable ont été au centre d’une visite de terrain effectuée par la directrice générale du Génie rural, accompagnée de responsables du commissariat régional au développement agricole (CRDA) du Kef.

Cette visite a permis d’examiner les solutions susceptibles d’accélérer la mise en œuvre du projet, tout en identifiant les principales contraintes techniques et administratives entravant son avancement.

À cette occasion, la directrice générale a réaffirmé l’engagement à accélérer l’achèvement des procédures et des travaux de raccordement dans les meilleurs délais, afin d’assurer l’accès à l’eau potable à l’ensemble des habitants des deux localités.