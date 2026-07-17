Plusieurs agriculteurs à l’oasis de “Sif Al-Akhdhar” dans la délégation de Nefta (gouvernorat de Tozeur) ont appelé, vendredi, à accélérer le forage du puits de substitution programmé depuis de nombreuses années en vue de mettre fin au manque d’eau d’irrigation dans la région.

Faouzi Hanachi, agriculteur et membre du groupement de développement agricole à Nefta, a indiqué à l’Agence TAP, que la situation actuelle est devenue plus délicate et difficile suite au manque d’eau dû à la salinisation du vieux puits et au retard dans le forage d’un nouveau puits, ce qui a affecté l’état des palmiers et a contraint les agriculteurs de ne pas polliniser les régimes, d’où le risque d’une baisse de la production des dattes cette saison, selon ses dires.

Il a souligné que l’oasis s’étend sur environ 60 hectares, exploitée par 50 agriculteurs et fournit des dizaines d’emplois saisonniers, exhortant les autorités compétentes à accélérer les procédures pour forer le nouveau puits avant le début de la prochaine saison.