⁠Les vainqueurs de ​la finale de la Coupe ​du monde de dimanche ‌entre l’Espagne et ‌l’Argentine recevront des ‌bagues de champion, en plus du trophée et de leurs médailles d’or, ⁠a annoncé la Fifa, introduisant pour la première fois une tradition ​sportive américaine dans son tournoi phare.

Trente bagues sur ⁠mesure seront remises à l’équipe victorieuse à l’issue de la ⁠finale au New York New Jersey Stadium.

Le capitaine et le sélectionneur de l’équipe victorieuse se verront remettre en premier des versions provisoires immédiatement après le match.

Les bagues seront ensuite personnalisées ​pour refléter l’identité des vainqueurs et ajustées individuellement avant d’être remises à une date ‌ultérieure.

L’une des faces arborera le trophée de la Coupe du monde, tandis que ⁠l’autre comportera des détails spécifiques ‌aux champions.

Les bagues des joueurs feront partie d’une édition limitée à 2.026 exemplaires numérotés individuellement et les 1.996 exemplaires restants seront mis en vente pour les supporters du monde entier en ‌tant que produits sous ⁠licence officielle.

Les bagues sont une tradition respectée de longue date dans les principaux ‌sports nord-américains – football américain, basket-ball, baseball ou hockey sur glace – mais elles n’avaient encore jamais ‌été ⁠remises lors d’une compétition de la Fifa.