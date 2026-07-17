Le club marocain de la Renaissance sportive de Berkane a annoncé avoir accepté de libérer son entraîneur Mouine Chaabani, lui permettant ainsi de prendre les rênes de la sélection tunisienne, après avoir reçu une demande officielle de la Fédération tunisienne de football (FTF).

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le club marocain a déclaré : “Face à la valeur particulière que représente la mission de conduire la sélection nationale, et à la portée nationale de l’appel de la patrie et du service de l’équipe du pays, la Renaissance de Berkane a fait preuve de compréhension vis-à-vis de cette demande, en reconnaissance de cette mission, et dans le cadre des relations de fraternité, de respect et de coopération sportive qui unissent le Royaume du Maroc et la République tunisienne, ainsi que des liens privilégiés entre les institutions footballistiques des deux pays.”

Le communiqué ajoute : “Mouine Chaabani est lié à la RS Berkane par un contrat courant jusqu’au 30 juin 2027. Il avait déjà été approché à deux reprises par le passé pour prendre la tête de la sélection tunisienne, avant que les contacts ne reprennent pour la troisième fois.”

Le club a également salué le grand professionnalisme, l’engagement constant et le profond respect dont a fait preuve Mouine Chaabani envers le club, ses dirigeants, ses joueurs et ses supporters durant ses deux années et demie à la tête du staff technique. Il a souligné que Chaabani a contribué, par son travail et ses efforts, à réaliser des étapes marquantes et à écrire une page importante de l’histoire de la Renaissance de Berkane, lui souhaitant plein succès dans sa future carrière.

Chaabani (45 ans) dirigeait la RS Berkane depuis février 2024. Il a mené le club à deux titres en 2025 : la coupe de la Confédération africaine et le championnat du Maroc.

Pour rappel, une source responsable de la FTF avait confirmé à l’agence TAP qu’un accord de principe avait été trouvé avec Mouine Chaabani pour entraîner la sélection nationale lors de la prochaine période, dans l’attente de la résolution de la clause libératoire le liant à la Renaissance de Berkane.

La Fédération tunisienne avait limogé le sélectionneur Sabri Lamouchi après la défaite 1-5 contre la Suède, pour le compte de la première journée du groupe F de la phase finale de la coupe du Monde 2026. Le Français Hervé Renard avait alors été appelé pour assurer l’intérim à la tête des Aigles de Carthage lors des défaites face au Japon (0-4) et aux Pays-Bas (1-3), dans le cadre des deuxième et troisième journées du Mondial.