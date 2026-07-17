Le programme de la deuxième édition du Festival international des arts populaires d’Oudhna, qui se tiendra du 22 juillet au 2 août 2026 au théâtre antique d’Oudhna, a été dévoilé mercredi par les organisateurs.

Placée sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, cette édition proposera onze soirées mêlant musique populaire tunisienne, folklore et spectacles inspirés du patrimoine.

Le festival s’ouvrira le 22 juillet avec un concert du chanteur égyptien Ahmed Cheba, dont il s’agira de la première participation à cet événement.

La programmation se poursuivra avec les spectacles “Rabboukh” de Hatem Lajmi (23 juillet), “Ez-Zarda” de Nejla La Tunisienne (24 juillet), “Sinouj” d’Ahmed Ben Jami (25 juillet), une soirée réunissant Hichem Salam et Tlili Gafsi (26 juillet), puis des concerts de Mohamed Ali Lasmar (27 juillet) et Habib Chankaoui (28 juillet).

Le 29 juillet sera consacré à un spectacle folklorique animé par plusieurs troupes traditionnelles, avant une soirée réunissant Abdelkrim Benzarti et Atef Nour (30 juillet), le spectacle “El Fallaga” de Nasreddine Chbil (31 juillet) et un concert de clôture assuré par Hedi Habbouba le 2 août.

Selon les organisateurs, cette deuxième édition ambitionne d’attirer un large public tunisien et étranger grâce à une programmation conciliant authenticité et renouveau.

Le festival entend également valoriser le patrimoine culturel immatériel et contribuer à l’animation des sites archéologiques à travers des projets culturels mettant en dialogue histoire et création artistique.