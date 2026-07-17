La 53ème édition du Festival International de Monastir se déroulera du 20 juillet au 18 août 2026 au Ribat de la ville, avec un programme comprenant dix-neuf soirées mêlant productions orchestrales, spectacles chorégraphiques et de théâtre dont des one-man show et des pièces.

Fondé en 1964, le Festival International de Monastir s’impose comme l’une des trois plus anciennes manifestations culturelles estivales de Tunisie, s’inscrivant historiquement au même titre que les festivals internationaux de Carthage et de Hammamet. Ce rendez-vous artistique estival bénéficie du soutien officiel du ministère des Affaires culturelles et du gouvernorat de Monastir.

La conception graphique de l’affiche officielle met en valeur les teintes ocres du monument sur un fond bleu nuit, avec des lignes dorées formant un grand chiffre 53 entourant le minaret du Ribat. Édifié en 796, cet édifice historique est considéré comme la plus ancienne et la plus importante fortification islamique d’Afrique du Nord, et abrite traditionnellement les représentations de la manifestation depuis sa création.

L’ouverture du festival sera marquée par le spectacle “Les 100 violons” de Zied Zouari, suivi d’une performance de chant mystique et soufi avec la Hadhra El Amria. La clôture sera assurée par l’artiste de folklore du Sud tunisien Raouf Maher.

La programmation fait une large place aux grands spectacles et aux créations théâtrales tunisiennes, comptant au total quinze soirées musicales et quatre représentations théâtrales. Le public de la région pourra assister aux spectacles humoristiques “Bambino” de Bassem Hamraoui, “PSY” de Jaafar Guesmi, ainsi qu’à la pièce “Les Fugueuses”, mise en scène par Wafa Tabboubi et produite par le Théâtre national tunisien.

Le quatrième rendez-vous théâtral mettra à l’honneur la nouvelle comédie “Le fils de l’Italien”, écrite par Zine-Labidine Mastouri et Ahmed Essid, et mise en scène par Sadok Halouas. Récemment dévoilée en avant-première nationale à Sfax, cette production réunit sur scène un casting composé de Sofiene Dahech, Lobna Sediri et Noureddine Bouhajba.

Le jeune public aura rendez-vous avec “Ommok Tango”, spectacle pour enfants produit par le Centre des arts dramatiques et scéniques de Monastir.

Le patrimoine musical traditionnel et le chant spirituel seront représentés par “Ochek El Mahfel”, spectacle du patrimoine national ainsi que la “Ziara” de Sami Lajmi, production mystique de plus de 110 artistes (chanteurs, musiciens et danseurs) représentée sur scène depuis 2013.

La production locale est également valorisée avec les représentations de Mahmoud Férih dans une production de l’association du festival international de Monastir, et de l’Association des Jeunes de la Musique Arabe de Monastir. La tradition du Malouf sera quant à elle célébrée avec une soirée animée par l’Association de l’Orchestre de Sousse, sous la direction de Fethi Bousnina.

La principale nouveauté artistique de cette 53e édition sera le spectacle “Carmen Dansé” interprété par le Ballet de l’Opéra de Tunis. Également programmé à l’affiche d’autres grands festivals estivaux, après une tournée internationale, ce projet chorégraphique est produit par le Théâtre de l’Opéra de Tunis et signé par le chorégraphe franco-algérien Abou Lagraa.

Les musiques actuelles et urbaines sont également à l’affiche avec une soirée rétro intitulée “Flashback”, dédiée aux répertoires des années 1980 et 1990. Le rappeur Kaso présentera son “Live Show”, tandis que la nouvelle scène urbaine sera représentée par Young RZ. La pop tunisienne moderne sera à l’honneur avec le concert de Mortadha Ftiti.

Le grand artiste Lotfi Bouchnak se produira quant à lui lors d’une soirée dédiée à la musique arabe classique et tunisienne.

Le programme complet du 53e Festival international de Monastir :

20 juillet : “Les 100 violons” de Zied Zouari et la Hadhra El Amria

23 juillet : “Ochek El Mahfel”, spectacle du patrimoine traditionnel

24 juillet : “Ommok Tango” Spectacle pour enfants produit par le Centre des arts dramatiques de Monastir

26 juillet : “Flashback”, spectacle musical des années 80-90

28 juillet : “Bambino” de Bassem Hamraoui

30 juillet : “PSY” de Jaafar Guesmi

31 juillet : Mahmoud Férih, chanteur, compositeur et chef d’orchestre

01 août : “Les Fugueuses” de Wafa Tabboubi

02 août : Kaso

04 août : “Carmen Dansé” du Ballet de l’Opéra de Tunis

05 août : Lotfi Bouchnak

07 août : Spectacle de l’Association des Jeunes de la Musique Arabe de Monastir

10 août : Young RZ

11 août : “Ziara” de Sami Lajmi

12 août : Walid Salhi

13 août : “Le fils de l’Italien” de Sadok Halouas

14 août : spectacle de l’Association de l’Orchestre de Sousse sous la direction de Fethi Bousnina

15 août : Mortadha Ftiti

18 août : Raouf Maher