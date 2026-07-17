La direction du Festival international de Bulla Regia a dévoilé mardi le programme de sa 50ème édition, qui se déroulera du 24 juillet au 6 août 2026, associant chanson, théâtre, spectacles folkloriques et arts vivants.

Cette édition jubilaire marque cinq décennies d’existence pour ce festival patrimonial. Elle est organisée avec le soutien du ministère des Affaires culturelles, et avec la participation de plusieurs structures nationales et régionales.

Lors d’une conférence de presse organisée au Complexe culturel Omar Saïdi, le directeur du festival, Chokri Madiouni, a expliqué le choix d’une programmation pluridisciplinaire qui répond aux attentes d’un public diversifié et reflète l’histoire culturelle et les différentes époques civilisationnelles de la région de Bulla Regia.

La direction du festival a souligné que la pérennité du festival au fil des décennies constituait en soi une réussite, affirmant l’importance de l’art comme vecteur de continuité et de dynamisme pour la région. En marge des représentations, une exposition documentaire sera mise en place pour retracer les cinquante ans d’histoire et le parcours du festival.

Le calendrier complet de cette édition s’ouvrira le 24 juillet avec un spectacle régional placé sous la direction de l’artiste Adel Guelmami, avant de céder la scène le lendemain à la pièce de théâtre “Oueld Ettaliani”.

La musique urbaine prendra le relais le 27 juillet avec le concert de Kaso, suivie le 28 juillet par la représentation de la pièce théâtrale “Papa Noël”. Le jeune public sera quant à lui au rendez-vous le 29 juillet pour découvrir le spectacle pour enfants “Holm Koko”.

Le volet des grands spectacles s’ouvrira le 31 juillet avec les sonorités soufies de “Ziara” de Sami Lajmi, suivi le 1er août par la production de la troupe “Saout Al-ajial”.

La fin du festival sera marquée par les concerts successifs du rappeur Jenjoon le 2 août et de Walid Salhi le 4 août, avant la soirée de clôture qui sera confiée le 6 août à la chanteuse Yosra Mahnouch.

Les représentations se tiendront au sein du théâtre antique du site archéologique de Bulla Regia. Fondée avant le Ve siècle av. J.-C. et progressivement romanisée à partir de 46 av. J.-C., cette ancienne cité antique conserve de nombreux vestiges monumentaux dont un forum, des basiliques et des thermes. Le site doit sa célébrité à ses prestigieuses demeures dotées d’étages souterrains, véritables joyaux de l’architecture domestique romaine ornés de pavements de mosaïques préservés.