Le gouvernorat de Mahdia a programmé 433 projets d’infrastructure dans le secteur de l’éducation pour la période 2022-2026, dont 201 ont été achevés, 40 sont en cours de réalisation, 183 sont au stade des études et 9 en phase d’appel d’offres.

Présentées par le commissariat régional à l’éducation lors d’une réunion de travail tenue, hier mardi au siège du gouvernorat et consacrée aux préparatifs anticipés de la prochaine rentrée scolaire, ces données font également état d’une enveloppe de 30 millions de dinars allouée aux 40 projets actuellement en cours d’exécution.

Les services du commissariat ont, par ailleurs, annoncé que 41 salles de classe seront prêtes à être mises en service dès le début de la prochaine année scolaire.

Ils ont précisé que le taux d’avancement du collège Erraouadhi, dans la délégation de Boumerdès, a atteint 95%, pour un coût de 7,323 MD, tandis que l’école primaire de la même localité est réalisée à 85%, moyennant un investissement de 1,120 MD, et sera également opérationnelle à la prochaine rentrée.

La réunion a également permis d’examiner les difficultés entravant l’avancement de certains projets, de dresser un état des lieux des établissements nécessitant des travaux d’entretien et de maintenance, ainsi que d’arrêter un programme d’interventions rapides.

Supervisant la réunion, le gouverneur de Mahdia, Anis Adhari, a souligné que la réussite de la rentrée scolaire relève d’une responsabilité collective, insistant sur la nécessité d’engager les préparatifs dès la proclamation des résultats des examens, sans attendre l’approche de la rentrée scolaire.