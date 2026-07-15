Le Stade Tunisien a annoncé mercredi la prolongation du contrat du défenseur central Skander Seghaier pour deux saisons.

Arrivé au sein de la formation bardolaise en juillet 2025, Seghaier sera l’un des piliers de la défense stadiste cette année, notamment aprés le départ de Marouane Sahraoui.

Le club du Bardo avait, également, annoncé l’intégration parmi son équipe première de football du jeune espoir Chamseddine Jeraied sur la base d’un contrat qui va jusqu’en 2029.

Samedi dernier, rappelle-t-on, le Stade Tunisien avait dévoilé la nouvelle composition du staff technique à la tête de son équipe première de football en prévision de la saison 2026-2027.

L’entraîneur principal, le Portugais Toze Marreco sera épaulé par le premier entraîneur adjoint Rui Pedro dos Reis et le deuxième entraîneur adjoint Hugo Seco, tandis qu’Amine Ksiksi occupera le poste d’entraîneur des gardiens.

Le duo Lotfi Marzouk et Slim Ben Marzouk sera chargé de la préparation physique, tandis qu’Anis Bahri officiera en tant qu’analyste vidéo, assisté de Nabil Barakati.

De son côté, Jamel Limam poursuivra sa mission en tant que directeur sportif, secondé par son adjoint Dhaker Jelassi.

Le club, a annoncé précemment, la prolongation des contrats du gardien Atef Dekhili et du latéral droit Hedi Khalfa, le recrutement du milieu de terrain Zakaria Laayeb et de l’ailier gauche Malek Chouikha, ainsi que la signature du milieu offensif sénégalais Mam Salio Thion. Le club a en outre promu en équipe première le jeune défenseur central Mohamed Amine Ben Ali, formé au club, tout en cédant le latéral droit Iyadh Riahi au club danois de Viborg.