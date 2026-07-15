Le tennisman tunisien Aziz Ouakaa, classé 525e mondial, s’est qualifié pour les huitièmes de finale du Challenger de Pozoblanco (Espagne) en battant, mardi, l’Argentin Juan Pablo Ficovich, 224e mondial, en trois manches 7-6, 4-6, 6-4.

En huitièmes de finale, Ouakaa affrontera le Biélorusse Ilya Ivashka, classé 554e mondial.

Issu des qualifications, le Tunisien avait auparavant éliminé le Colombien Samuel Alejandro Linde Palacio, classé 656e mondial, puis l’Espagnol Carlos Verry, bénéficiaire d’une wild card, en s’imposant à chaque fois en deux sets à zéro.

Le Challenger de Pozoblanco se dispute sur surface dure et est doté d’un prize-money de 98 000 euros.