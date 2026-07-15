Une campagne de promotion en faveur du projet « Ahlan Ben Arous », menée par le Commissariat régional de l’artisanat de Ben Arous, sera lancée dans les prochains jours auprès des entreprises implantées dans la région afin de mieux faire connaître ce projet.

Cette initiative sera suivie par l’organisation d’un salon professionnel prévue en septembre prochain, en collaboration avec l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Le directeur régional de l’artisanat, Lotfi Manaï a indiqué, mardi, à l’Agence TAP, que cette campagne vise à mettre davantage en lumière le projet, à présenter les différentes étapes déjà franchies pour sa concrétisation et à mobiliser un soutien accru de la part des acteurs économiques dans la région.

Le projet “Ahlan Ben Arous” est une initiative ambitieuse portée par le commissariat régional de l’artisanat, en partenariat avec les artisans de la région. Il vise à diversifier les circuits de commercialisation des produits de l’artisanat en développant un nouveau canal de promotion. L’objectif est de mieux faire connaître les produits artisanaux, en particulier auprès des entreprises industrielles et de services de la région, de les encourager à les acquérir, à les promouvoir dans leur environnement professionnel et à les faire découvrir à leurs partenaires économiques.

Le secteur de l’artisanat dans le gouvernorat de Ben Arous regroupe près de 3500 artisans et artisanes, actifs notamment dans le tissage traditionnel, l’habillement, la peinture et la décoration sur différents supports, la céramique et la poterie.