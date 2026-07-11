Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, vendredi, un appel téléphonique de son homologue nigériane, Bianca Odumegwu-Ojukwu.

Les deux ministres se sont félicités de la solidité des relations unissant les deux pays depuis 1962, date de l’établissement de leurs relations diplomatiques, réaffirmant leur volonté et leur engagement à renforcer et diversifier la coopération bilatérale afin qu’elle couvre des secteurs à forte valeur ajoutée, notamment les technologies de l’information et de la communication, la santé, le tourisme médical et les industries de transformation pétrolière.

Ils se sont aussi félicités du niveau de la coopération bilatérale dans les domaines académique et culturel, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Par ailleurs, les deux parties ont insisté sur la nécessité de bien préparer les prochaines échéances bilatérales. La ministre nigériane a, à cet égard, exprimé son souhait d’effectuer une visite en Tunisie au cours du dernier trimestre de l’année en cours afin de conduire la délégation de son pays aux travaux de la sixième session de la Commission mixte tuniso-nigériane, prévue à Tunis.

Cette commission mixte constituera une occasion importante de débattre des moyens de développer et de diversifier la coopération bilatérale, d’en enrichir le contenu, d’échanger des vues sur les questions régionales, notamment celles relatives à l’action africaine commune et à la réforme du système de l’Union Africaine. Il s’agit aussi d’examiner les questions liées à la sécurité et au développement sur le continent, lit-on de même source.

A cette occasion, Mohamed Ali Nafti a souligné l’importance d’élaborer un programme de coopération bilatérale couvrant les années 2027 et 2028 en vue d’insuffler une nouvelle dynamique au partenariat entre les deux pays.

Par ailleurs, les deux ministres ont souligné l’importance de tirer pleinement parti des opportunités offertes par l’adhésion de leurs pays respectifs à la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAF) afin de développer les échanges commerciaux bilatéraux.

L’entretien a, également, été l’occasion d’examiner les moyens de renforcer la coordination et la concertation entre les deux pays dans le cadre de la coopération multilatérale, en particulier concernant le soutien aux candidatures des deux États à des postes de haut niveau au sein des Organisations régionales et internationales, en particulier au Secrétariat général de l’Union africaine des télécommunications (UAT).