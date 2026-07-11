Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, vendredi, L’ambassadrice des Pays-Bas à Tunis, Joséphine Frantzen, qui lui a rendu une visite d’adieu à l’occasion de la fin de sa mission.

Le ministre a salué, à cette occasion, l’évolution notable des anciennes relations d’amitié et de coopération établies entre les deux pays, fondées sur les principes d’égalité, de respect mutuel et de souveraineté, lit-on dans un communiqué du département.

Ces relations sont aussi fondées, a-t-il dit, sur des intérêts communs dans de nombreux domaines, notamment ceux en harmonie avec les priorités nationales de développement, à l’instar de l’agriculture, l’eau, l’environnement, le développement durable, l’emploi et les programmes en faveur des femmes et des jeunes.

Nafti a, par ailleurs, souligné l’importance de finaliser, dans les meilleurs délais possibles, les négociations en cours concernant les futurs projets phares de coopération.

Pour sa part, Frantzen a mis en avant l’importance que le Royaume des Pays-Bas accorde au renforcement de ses relations avec la Tunisie en tant que partenaire stratégique ainsi que sa volonté de les développer davantage dans un esprit de respect mutuel et dans le cadre d’un partenariat mutuellement bénéfique.