La Coupe du monde 2026 continue de faire des dégâts sur les bancs de touche. Jusqu’à présent, treize sélectionneurs ont déjà quitté leurs fonctions, limogés ou contraints au départ à la suite des résultats enregistrés durant le tournoi.

Le dernier en date est l’Espagnol Roberto Martinez, qui a annoncé son départ de la sélection portugaise après l’élimination des coéquipiers de Cristiano Ronaldo par l’Espagne en 8e de finale.

Avant lui, plusieurs entraîneurs de renom avaient déjà quitté leurs postes, parmi lesquels Ronald Koeman (Pays-Bas), Julian Nagelsmann (Allemagne), Zlatko Dalic (Croatie), Javier Aguirre (Mexique), Marcelo Bielsa (Uruguay) ou encore Sebastián Beccacece (Équateur).

Cette vague de changements illustre une nouvelle fois la pression qui entoure les grandes compétitions internationales. Pour de nombreuses fédérations, la Coupe du monde constitue un moment décisif pour évaluer les projets sportifs, les éliminations précoces ou les contre-performances se traduisant souvent par un changement à la tête des sélections nationales.

Alors que le tournoi entre dans sa phase décisive, le nombre de sélectionneurs remerciés pourrait encore augmenter dans les prochains jours, au gré des résultats et des décisions des fédérations.