Le nouvel entraîneur portugais du Real Madrid (Liga espagnole de football), José Mourinho, de retour sur le banc madrilène cet été, a déclaré vendredi que sa mission était “d’aider tout le

monde à être meilleurs”, avant le début de la pré-saison la semaine prochaine.

“Je suis ici pour aider tout le monde à être meilleurs, les joueurs, le staff, etc. Créer une culture du travail, de la responsabilité, de l’ambition et de quelque chose que je connais bien, qui est la responsabilité et l’honneur de travailler pour le Real Madrid”, a-t-il indiqué à Real Madrid TV.

Le Portugais de 63 ans a été nommé sur le banc madrilène en juin pour succéder à Alvaro Arbeloa, après que le club merengue a conclu une deuxième saison consécutive sans le moindre trophée majeur.

“Les mots me manquent parce que c’est comme une mission. Je ne suis pas préoccupé pour moi ou par le fait de savoir si je vais gagner beaucoup ou un peu”, a-t-il ajouté.

La nomination de Mourinho est vue comme une volonté du président Florentino Pérez de remettre de l’ordre et de la discipline, après une saison marquée par une gestion difficile des égos, à l’image de l’altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, obligé d’aller à l’hôpital, en mai.

Ni Xabi Alonso, limogé en janvier, ni Alvaro Arbeloa n’ont réussi à faire jouer ensemble les stars Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius Jr sans perdre un équilibre sur le terrain.

Lors de son premier passage au club, entre 2010 et 2013, Mourinho a aidé le Real Madrid à lutter contre le très dominateur FC Barcelone de Pep Guardiola.

Le Real Madrid a déjà recruté plusieurs joueurs cet été: Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries ou encore Ibrahima Konaté.