L’Allemand Alexander Zverev, 3e mondial, s’est qualifié vendredi pour sa première finale à Wimbledon, en s’imposant devant le Britannique Arthur Féry (114e), en trois sets (7-6, 6-2, 6-4).

Un peu plus d’un mois après son premier titre à Roland-Garros, l’Allemand de 29 ans tentera de remporter un deuxième Grand Chelem consécutif sur le gazon londonien.

Zverev, qui délogera l’Espagnol Carlos Alcaraz de la 2e place mondiale grâce à sa victoire contre Féry, disputera le titre dimanche au champion sortant Jannik Sinner (1er) ou au septuple vainqueur du tournoi Novak Djokovic (8e).