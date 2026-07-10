L’Espagne et la Belgique s’affrontent ce vendredi 10 juillet en quart de finale de la Coupe du monde, à Los Angeles, dans un duel qui promet une belle intensité. Le vainqueur de cette affiche européenne décrochera son billet pour les demi-finales, où il retrouvera le gagnant de la rencontre entre la France et le Maroc.

Invaincue depuis le début du tournoi, l’Espagne poursuit un parcours convaincant. Après avoir terminé en tête de son groupe, la sélection de Luis de la Fuente a éliminé l’Autriche (3-0) en seizièmes de finale, avant de venir à bout du Portugal (1-0) en huitièmes. Portée par des joueurs comme Lamine Yamal, la Roja rêve d’atteindre le dernier carré d’un Mondial pour la première fois depuis son sacre en 2010.

En face, la Belgique de Rudi Garcia arrive également en pleine confiance. Les Diables Rouges ont impressionné lors de leur large succès contre les États-Unis (4-1), confirmant leur excellente dynamique. L’attaquant Romelu Lukaku s’est une nouvelle fois illustré en inscrivant son troisième but dans cette Coupe du monde.

Le coup d’envoi de cette rencontre est programmé à 20 h 00 , ce vendredi 10 juillet 2026. Le match sera diffusé en direct sur M6 et beIN Sports 1.