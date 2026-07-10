Le ministère de l’Éducation a annoncé l’ouverture d’un concours externe sur épreuves, prévu le 29 août 2026, pour le recrutement de psychologues au sein du corps des psychologues des administrations publiques.

Le ministère invite les candidats remplissant les conditions requises et titulaires des diplômes exigés à s’inscrire en ligne via le site du Réseau éducatif tunisien.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature, au bureau d’ordre central du ministère ou par voie postale, est fixée au 3 août 2026.