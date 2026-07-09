Dans le gouvernorat de Siliana, la saison des moissons pour la production céréalière a atteint un taux d’avancement de 68%, ce qui permis jusqu’à présent de collecter 1 million 245 mille quintaux.

Les quantités collectées se répartissent entre blé dur (314 mille 700 quintaux), blé tendre (189 mille quintaux), orge (440 quintaux) et triticale (1541 quintaux), a indiqué à l’Agence TAP le chef de service des grandes cultures au commissariat régional au développement agricole, Mohamed Taher Azzouz.

Il a ajouté que que 30 centres de collecte d’une capacité de stockage de 1 million 130 mille quintaux sont disponibles dans la région pour le stockage de la récolte.