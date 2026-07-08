L’Institut de presse et des sciences de lâ€™information (IPSI) lance Ã partir de lâ€™annÃ©e universitaire 2026-2027, deux nouveaux masters professionnels en communication politique et institutionnelle et en journalisme international, dans le cadre de la modernisation de lâ€™offre pÃ©dagogique de lâ€™institut et son adaptation Ã l’Ã©volution des secteurs de la presse et de la communication, selon un communiquÃ© publiÃ© par lâ€™institut.

Le master professionnel en mÃ©tiers de communication politique et institutionnelle couvre plusieurs domaines, notamment la communication politique, la communication publique, la communication institutionnelle et la communication numÃ©rique.

Il vise Ã former des spÃ©cialistes ayant des connaissances thÃ©oriques et des compÃ©tences professionnelles nÃ©cessaires pour gÃ©rer, planifier et mettre en Å“uvre des campagnes de communication, et prÃ©senter des consultations aux diffÃ©rentes entreprises dans le domaine de la communication, de la gestion de lâ€™image et des relations avec les mÃ©dias. Ce master est considÃ©rÃ© comme une continuitÃ© de la licence en communication, qui a Ã©tÃ© rÃ©visÃ©e cette annÃ©e aprÃ¨s la mise Ã jour de ses programmes.

Le communiquÃ© a prÃ©cisÃ©Â que le master professionnel en journalisme international illustre lâ€™ouverture de lâ€™institut aux Ã©volutions rapides dans le domaine du journalisme et rÃ©pond au besoin de former des journalistes compÃ©tents capables de couvrir les Ã©vÃ©nements internationaux dans un contexte gÃ©opolitique marquÃ© par de nombreux conflits et crises.

Ce master reflÃ¨te Ã©galement les nombreuses opportunitÃ©s offertes aux Ã©tudiants et diplÃ´mÃ©s de lâ€™institut pour travailler dans les Ã©tablissements mÃ©diatiques internationales.

Le programme de formation comprendÂ des modules riches et variÃ©s dontÂ notamment, le journalisme dâ€™investigation, les enquÃªtes internationales, le journalisme de donnÃ©es, ainsi que des formations linguistiques.

Le communiquÃ© indique que la crÃ©ation, la mise Ã jour et la rÃ©visionÂ des programmes pÃ©dagogiques constituent un processus institutionnel participatif impliquant divers acteurs pÃ©dagogiques dont notamment, les directeurs de dÃ©partements, les membres du conseil scientifique, qui inclut les reprÃ©sentants des enseignants et des Ã©tudiants, ainsi que le conseil de l’universitÃ© qui comprend les reprÃ©sentants des enseignants et des Ã©tudiants et adopte les projets proposÃ©s, mise Ã part les comitÃ©s sectoriels spÃ©cialisÃ©s qui englobent les enseignants des disciplines y affÃ©rentes.

Il a relevÃ© queÂ le dÃ©veloppement des programmes pÃ©dagogiques est soumis Ã des mÃ©canismes dâ€™Ã©valuation rigoureux qui tiennent compte de plusieurs critÃ¨res, notamment lâ€™engouementÂ des Ã©tudiants pour les spÃ©cialitÃ©s proposÃ©esÂ etÂ leur droit Ã une formation qui rÃ©pond Ã leurs ambitions acadÃ©miques et professionnellesÂ afin de renforcerÂ leurs chances dâ€™intÃ©gration dansÂ le marchÃ© de l’emploi.