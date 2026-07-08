BNA Assurances a inauguré deux bornes de recharge destinées aux véhicules électriques et hybrides rechargeables à Sfax. Cette installation intervient après la mise en service de premières bornes au siège de l’entreprise, situé aux Berges du Lac II.

Selon l’entreprise, cette initiative s’inscrit dans sa politique de responsabilité sociétale (RSE) et accompagne ses actions en faveur de la transition énergétique. Elle vise à développer les infrastructures de recharge dédiées à la mobilité électrique en Tunisie.