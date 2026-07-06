Pour garantir l’accès de tous les citoyens aux connaissances liées à l’environnement, l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE), le Fonds mondial pour la nature (WWF) et l’Union nationale des aveugles de Tunisie ont coorganisé, récemment, une journée de sensibilisation adaptée aux personnes atteintes de déficience visuelle, au Jardin botanique de Tunis.

L’évènement auquel ont également pris part une institution bancaire privée et plusieurs institutions environnementales, a pour but de promouvoir la culture environnementale et la protection de la biodiversité auprès de toutes les catégories et tous les citoyens, sans excliusion, selon l’ANPE.

Des ateliers interactifs organisés à cette occasion ont permis aux participants de découvrir les plantes aromatiques et médicinales à travers le toucher, l’odorat et d’autres expériences sensorielles. Une activité dédiée à l’identification de graines et d’épices utilisées en cuisine a également été organisée afin de renforcer l’apprentissage par les sens et de rapprocher les connaissances environnementales des expériences du quotidien.

À cette occasion, des panneaux d’information en braille ont été installés à proximité de plusieurs espèces végétales du jardin afin de faciliter leur identification par les visiteurs malvoyants.

Les organisateurs ont salué une forte participation et souligné l’importance de développer des approches inclusives favorisant l’implication de toutes les catégories de la population dans les efforts de protection de l’environnement et de préservation de la biodiversité, d’après la même source.

L’initiative illustre, selon eux, l’intérêt des partenariats entre institutions publiques, secteur privé et organisations nationales et internationales pour développer des actions de sensibilisation accessibles à tous et faire des espaces naturels des lieux d’apprentissage, de découverte et de participation sans exclusion.

Elle s’inscrit dans le cadre des actions développées en Tunisie en vue de renforcer l’intégration des personnes atteintes de déficience visuelle dans les affaires publiques et environnementales. Ces actions reposent généralement sur des approches innovantes fondées sur les sens alternatifs, notamment l’odorat et le toucher, afin de faciliter leur accès aux espaces naturels et de favoriser leur participation au développement durable.

Il s’agit entre autres de projets dont celui de “Plantes : parfums et senteurs”, la création de “parcours sensoriels inclusifs” et aussi des programmes de “renforcement des droits environnementaux”. Des associations actives, comme l’association “Ibsar, pour la culture et les loisirs des personnes aveugles”, organisent des formations visant à impliquer cette catégorie dans les questions environnementales et l’élaboration des stratégies publiques.

Ces efforts bénéficient également d’un appui institutionnel national, notamment des ministères de l’Environnement et des Affaires sociales, dans le but de promouvoir le principe selon lequel “la nature est un droit pour tous” et de créer des espaces naturels accessibles et sans barrières.

La Tunisie dispose d’un important potentiel en plantes aromatiques et médicinales, avec près de 187 espèces non toxiques recensées, dont environ 80 présentent un intérêt économique direct.

Ces ressources naturelles, concentrées principalement dans les régions forestières du nord-ouest, alimentent une filière orientée vers la production d’huiles essentielles de romarin, de myrte et de thym. Plusieurs études de la FAO et de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), estiment toutefois que ce potentiel demeure sous-exploité en raison d’un manque de structuration de la filière et de faibles niveaux de valorisation industrielle.

Fondée en 1956 , l’Union Nationale des Aveugles de Tunisie (UNAT) est la plus ancienne association tunisienne dédiée à la promotion sociale et professionnelle des non-voyants . Elle gère plusieurs centres spécialisés et propose des formations, notamment en Braille , pour faciliter l’inclusion et l’autonomie.