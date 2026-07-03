Le capitaine de la sélection algérienne de football, Riyad Mahrez, a annoncé la fin de sa carrière internationale après la défaite face à la Suisse (2-0), jeudi soir au stade BC Place de Vancouver, en 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

« C’est ma dernière apparition avec la sélection, c’était mon dernier match », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.

Le joueur a dressé un bilan de la participation de l’Algérie, estimant qu’il y avait des éléments positifs à retenir. « L’objectif était d’atteindre les huitièmes de finale. Le match était à notre portée. Nous encaissons deux buts sur deux erreurs, et à ce niveau cela se paie cher. Il y a eu du positif, nous avons passé le premier tour et nous n’avons pas démérité. Nous concédons trop de buts pour espérer aller plus loin », a-t-il ajouté.

Âgé de 35 ans, Mahrez avait débuté sa carrière internationale en mai 2014 et avait été convoqué pour la Coupe du monde 2014 au Brésil par l’ancien sélectionneur Vahid Halilhodžić.

En 119 sélections, il a inscrit 40 buts et délivré 44 passes décisives.