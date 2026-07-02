La Suisse et l’Algérie s’affrontent dans la nuit de jeudi à vendredi pour une place en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Les deux sélections abordent ce rendez-vous avec des ambitions légitimes, après avoir franchi la phase de groupes.

La Nati a terminé en tête du groupe B grâce à un parcours solide. Après un match nul face au Qatar (1-1), les hommes de Murat Yakin ont enchaîné deux victoires convaincantes contre la Bosnie-Herzégovine (4-1) et le Canada (2-1). Cette qualification marque une quatrième présence consécutive de la Suisse en phase à élimination directe de la Coupe du Monde.

L’Algérie, de son côté, dispute les phases finales du Mondial pour la première fois depuis 2014. Les Fennecs ont décroché leur qualification en terminant parmi les meilleurs troisièmes du groupe J avec quatre points. Battus d’entrée par l’Argentine (3-1), les hommes de Vladimir Petkovic ont ensuite réagi en s’imposant face à la Jordanie (2-1), avant de partager les points avec l’Autriche au terme d’un match spectaculaire (3-3). Il s’agit seulement de la deuxième qualification de l’Algérie pour la phase à élimination directe d’une Coupe du Monde.

À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le seizième de finale entre la Suisse et l’Algérie se disputera dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 juillet, avec un coup d’envoi à 04h00.

La rencontre sera retransmise en direct sur beIN SPORTS 1.