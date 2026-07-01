La donne fiscale change radicalement en Tunisie. À compter de ce mercredi 1er juillet 2026, une obligation majeure s’impose aux entreprises du secteur de la consommation sur place : l’installation obligatoire d’un dispositif numérique d’enregistrement des opérations (Caisses Enregistreuses). Cette mesure, annoncée par la Direction générale des impôts (DGI), marque une étape décisive dans la modernisation des pratiques commerciales et la lutte contre l’évasion fiscale.

Un périmètre d’application large

Cette nouvelle obligation réglementaire ne souffre d’aucune exception pour les acteurs du secteur tertiaire ciblé. Sont concernés l’ensemble des établissements proposant des services de consommation sur place, à savoir les restaurants, les hôtels, les cafés, ainsi que les débits de boissons. L’objectif affiché est d’assurer une traçabilité totale des flux financiers au sein de ces structures.

Sanctions dissuasives : L’amende comme levier

Le cadre législatif se durcit pour garantir le respect de cette mise aux normes. Mohamed Naqqach, directeur à la Direction générale des impôts, a confirmé que les contrevenants s’exposent à des sanctions sévères pouvant atteindre 50 000 dinars d’amende, assorties de peines d’emprisonnement. Ces mesures visent à envoyer un signal fort aux opérateurs économiques sur le caractère impératif de cette transition numérique.

Une démarche progressive et pédagogique

Malgré la fermeté affichée, la DGI privilégie une approche pragmatique. Mohamed Naqqach a souligné que l’objectif prioritaire de l’administration demeure la réussite du projet et non la répression systématique. Dans ce cadre, l’application des nouvelles dispositions sera progressive, avec un accompagnement dédié pour aider les entreprises à surmonter les difficultés techniques ou opérationnelles initiales.

Vers une équité fiscale renforcée

Cette réforme s’inscrit dans une stratégie globale de numérisation des services publics. En renforçant le contrôle des opérations de vente et d’achat, l’administration fiscale entend promouvoir une équité fiscale indispensable à la protection de l’économie nationale. Cette transparence accrue est présentée comme un pilier essentiel pour assainir le climat des affaires et garantir une concurrence loyale entre les opérateurs du marché tunisien.