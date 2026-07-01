La BIAT a participé à un crédit syndiqué de 160 millions de dinars mis en place au profit d’Enda Tamweel, aux côtés d’Amen Bank, chef de file de l’opération, de l’ATB et de la BTK.

A travers cette participation, la BIAT confirme son engagement en faveur du financement de l’économie tunisienne et consolide son soutien aux initiatives ouvrant pour l’inclusion financière et le développement de l’entrepreneuriat.

Ce financement permettra à Enda Tamweel de poursuivre l’élargissement de son activité en renforçant sa capacité d’accompagner les micro-entrepreneurs et les populations ayant un accès limité aux services financiers traditionnels.

A travers cette opération, la BIAT réaffirme son soutien aux acteurs de la microfinance qui jouent un rôle essentiel dans l’accès au financement et l’inclusion financières des populations les plus vulnérables.