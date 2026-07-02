Le projet du plan de Développement 2026-2030 place la promotion du capital humain et le renforcement de l’inclusion sociale parmi ses priorités, à travers une série de réformes et de programmes englobant les secteurs de l’éducation, de la formation, de la recherche scientifique, de la santé, de l’emploi et de la protection sociale, ainsi qu’au soutien des familles et à l’autonomisation des jeunes et des femmes en vue d’améliorer la qualité des services de base, de renforcer l’égalité des chances et de s’adapter aux transformations économiques et technologiques.

Réforme du système éducatif:

Le projet place la réforme du système éducatif, de la formation et de la recherche scientifique parmi les priorités de la prochaine étape considéré comme un élément fondamental visant à renforcer le capital humain et la compétitivité de l’économie nationale.

Il prévoit l’amélioration du rendement du système éducatif et la réduction du décrochage scolaire, outre la révision des programmes éducatifs et le développement de la qualité de la formation en adéquation avec les exigences du marché du travail et les transformations technologiques rapides.

Il a pour objectif de réorganiser les parcours éducatifs et l’orientation scolaire, de renforcer la formation professionnelle et technique, en accordant un intérêt particulier aux spécialités scientifiques et technologiques modernes et aux métiers liés à l’économie du savoir.

Dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le plan prévoit l’élaboration d’une nouvelle stratégie nationale pour la recherche et l’innovation, la promotion de l’investissement dans la recherche scientifique, le développement de pôles technologiques et de pépinières d’entreprises émergentes, ainsi que le renforcement des partenariats internationaux.

Cette orientation vise à former les ressources humaines hautement qualifiées capables de répondre aux exigences de l’économie numérique, de l’intelligence artificielle et de la transformation technologique, à même de renforcer le processus de développement durable et la compétitivité de l’économie nationale.

Réforme du système de santé et numérisation des services:

Dans le secteur de la santé, le projet prévoit de renforcer le système de santé à travers un ensemble de réformes et de projets visant à consolider l’accès aux services de santé équitables et inclusifs et à améliorer la qualité des soins de santé dans plusieurs régions.

Il comprend l’expansion des infrastructures de santé et l’accélération de la réalisation des établissements hospitaliers programmés, ainsi que le soutien aux départements et unités de santé dans les régions intérieures et le rapprochement des services médicaux des citoyens.

Il se base également sur la numérisation du système de santé à travers la mise en place d’un système d’information sanitaire unifié, la numérisation des dossiers médicaux et la promotion des services de santé à distance, en vue d’améliorer l’efficacité des services et de réduire les disparités régionales dans l’accès aux soins.

Parmi les orientations annoncées, figure également le soutien aux programmes de prévention et de santé mentale, la lutte contre la toxicomanie, ainsi que le renforcement des soins pour les personnes âgées et le développement des services d’hospitalisation à domicile.

Le projet mise également sur l’investissement dans la formation et la qualification des cadres médicaux et paramédicaux, la réduction de la fuite des cerveaux, ainsi que le soutien aux industries pharmaceutiques locales et le renforcement de l’autosuffisance en matière de médicaments.

Généralisation du travail décent et renforcement de la protection sociale:

Dans le secteur social, le projet vise à consolider l’inclusion économique et sociale et à établir les fondements d’un travail décent, à travers une série de réformes visant à améliorer les opportunités d’emploi et à élargir le système de protection sociale.

Le plan comprend le développement des mécanismes d’inclusion économique pour les groupes vulnérables et à faible revenu, ainsi que pour les personnes en situation de handicap, le renforcement des programmes de formation et d’insertion professionnelle en les reliant aux besoins des entreprises et du marché du travail.

Il prévoit également la révision du cadre législatif régissant le travail à distance et les plateformes numériques afin de les adapter aux nouvelles transformations dans la vie professionnelle et la protection des droits sociaux des travailleurs.

En matière de protection sociale, le plan s’oriente vers la réforme des caisses de sécurité sociale, la diversification de sources de financement et l’élargissement de la couverture sociale pour inclure un plus large éventail de travailleurs, notamment dans le secteur informel.

Il prévoit également le développement du secteur des sociétés communautaires en tant qu’outil pour la création d’emplois, des incitations économiques locales et le renforcement du développement solidaire.

La famille et les Jeunes au centre des politiques sociales:

Le projet accorde un intérêt particulier au soutien des familles et à l’autonomisation des jeunes, vu qu’ils constituent des piliers pour la réalisation du développement social durable.

Il comprend l’élaboration de programmes pour renforcer la cohésion familiale, la protection de la petite enfance et des personnes âgées, ainsi que la révision du système des primes familiales et la création d’une institution de médiation familiale.

Le plan prévoit également le renforcement de l’autonomisation économique des femmes et la promotion de l’entrepreneuriat féminin, notamment dans les zones rurales, afin de renforcer leur contribution à l’économie et au développement.

En ce qui concerne les jeunes, le plan se concentre sur le soutien des valeurs de citoyenneté et d’appartenance, des opportunités de participation aux activités sportives, culturelles et récréatives, et la création d’un environnement sécurisé pour la créativité et l’initiative.

Il inclut également le développement des cadres juridiques pour lutter contre la violence dans les établissements sportifs, ainsi que le soutien aux programmes destinés aux jeunes pour favoriser leur inclusion économique et sociale.

Cette orientation reflète la vision du projet du plan de développement 2026-2030 qui consiste à investir dans l’humain comme vecteur du développement, à travers l’amélioration de la qualité des services de base, le développement du capital humain, et le renforcement de la justice sociale.