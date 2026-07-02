Le ministère de l’Agriculture envisage de réaliser 120 projets pour la valorisation de 450 millions mètres cubes d’eaux usées traitées à l’horizon 2050. Ces ressources seront destinées à l’irrigation (56 000 hectares), dont 30 000 hectares de nouvelles superficies aménagées, pour un volume estimé à 230 millions de mètres cubes, selon des données de la Direction générale du génie rural et de l’exploitation des eaux du ministère de l’Agriculture.

Les eaux usées traitées seront également utilisées pour l’irrigation de 1 100 hectares d’espaces verts et 1 400 hectares de terrains de golf, pour un volume total de 40 millions de mètres cubes. Cette eau valorisée sera aussi destinée au secteur industriel (35 millions m3) et aux zones humides (55 millions m3).

Les zones humides sont des solutions pour assainir les eaux usées domestiques ou pluviales. Ces projets permettront de valoriser plus de 75 % des volumes d’eaux usées traitées produits dans le pays.