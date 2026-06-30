La Commission nationale d’octroi des avantages, relevant de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), a approuvé, lundi, des opérations d’investissement dans les gouvernorats de Siliana, la Manouba et Monastir, pour un montant global estimé à 11 millions de dinars. Ces projets concernent les secteurs de l’agriculture et de l’aquaculture, a indiqué l’APIA dans un communiqué.

S’agissant des crédits fonciers, la commission a validé l’octroi de cinq prêts au profit de jeunes agriculteurs, pour une enveloppe globale de 726,8 mille dinars. Ces financements permettront l’acquisition de lots de terres agricoles d’une superficie totale de 37,6 hectares, situés dans les gouvernorats de Siliana, Kasserine et Gafsa, en vue de la mise en place de nouveaux projets agricoles.