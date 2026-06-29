Le gouverneur de Gabès, Radhouane Nsibi, a effectué une visite de terrain dans la délégation de Matmata nouvelle où il a inspecté le périmètre irrigué d’el Aradh 3 situé dans la région.

Ce périmètre de 84 hectares réunit 143 agriculteurs autour d’un puits capable de débiter 23 litres par seconde.

Dans le cadre d’un projet alloué par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, ce puits sera prochainement équipé d’un système de pompage solaire visant à réduire les coûts de production.

Le gouverneur a également visité un projet agricole intégré à Ben Aïssa, couvrant une superficie de 16 hectares et comprenant 12 000 plants d’arbres fruitiers de différentes variétés. Ce projet génère 30 emplois saisonniers et 4 postes permanents.

Des chiffres qui démontrent que l’agriculture peut structurer une économie locale et fixer les jeunes dans leur région.

Cette initiative illustre également le potentiel agricole dont dispose la délégation de Matmata nouvelle, qui bénéficie d’une terre fertile et d’un climat favorable à la production précoce des fruits et légumes.