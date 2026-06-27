“La mobilité électrique constitue aujourd’hui un nouveau pilier pour une industrie tunisienne plus compétitive, notamment, à un moment où l’industrie automobile mondiale connait une transformation profonde”, a affirmé le Secrétaire d’État chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane.

Intervenant lors d’un workshop sur le secteur Automobile en Tunisie organisé, vendredi, 26 juin 2026, en marge de la tenue de la 22e édition du Forum de l’investissement (TIF), il a ajouté que la mobilité électrique doit être abordée comme une chaîne de valeur complète, qui comprend les composants, le câblage, l’électronique, les systèmes intelligents, les solutions de recharge, la maintenance et l’ingénierie.

Chouchane a, en outre, évoqué que la Tunisie devrait occuper une place réelle pour le secteur de l’automobile du futur. Cela nécessite, selon lui, d’avoir une coordination forte entre l’État, les industriels, les investisseurs, les centres de formation, les universités, les startups et les partenaires internationaux.

Et de poursuivre que l’objectif recherché est de faire de la Tunisie non seulement une plateforme compétitive de production, mais plutôt un écosystème automobile plus intégré, plus innovant, plus durable et mieux connecté aux nouvelles chaînes de valeur mondiales.

Le Secrétaire d’État chargé de la Transition énergétique a souligné, à cette occasion, que la Tunisie dispose d’une base industrielle solide dans le secteur des composants automobiles laquelle repose sur la qualité des ressources humaines, la compétitivité du tissu industriel, la proximité des marchés européens ainsi qu’à la capacité des entreprises tunisiennes à s’intégrer dans des chaînes de valeur exigeantes.

De son côté, le directeur de l’efficacité énergétique à l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Énergie (ANME), Abdelhamid Gannouni a avancé que la mobilité électrique peut se présenter comme étant une solution pour la décarbonation des entreprises (réduction des émissions de gaz à effet de serre).

Et de poursuivre que l’État tunisien a fait beaucoup d’efforts depuis la loi de finances de 2018 jusqu’à la dernière loi de finances de 2026 pour accompagner cette transition énergétique vers la mobilité électrique.

« Actuellement, on est en train de développer une stratégie de mobilité électrique à l’horizon 2040 en cohérence avec la stratégie de transition énergétique », a-t-il avancé.

Gannouni a évoqué, en outre, que la mobilité électrique ne concerne pas seulement les véhicules mais il s’agit d’un écosystème en lien avec la mobilité électrique.

Il a souligné que l’absence d’un cahier des charges régissant l’activité de recharge de véhicules électriques constitue un obstacle important pour les investisseurs qui rencontrent des difficultés pour mettre en place leurs propres réseaux de bornes de recharge.

La 22éme édition du Tunisia Investment Forum(TIF), est organisée, les 25 et 26 juin 2026, par la FIPA-Tunisia, en partenariat avec la Banque Africaine de Développement (BAD).

Le Forum a été marqué par le lancement officiel de la nouvelle Plateforme Numérique de l’Investisseur, conçue pour simplifier les démarches administratives, améliorer l’accès à l’information et renforcer l’accompagnement des investisseurs.

Plusieurs projets publics à fort impact économique et social, inscrits dans les priorités du Plan National de Développement 2026-2030, ont été présentés lors de ce conclave.

Environ 1200 participants sont attendus pour cette édition et plus de 30 pays sont représentés.

Le TIF constitue un rendez-vous incontournable réunissant décideurs publics, investisseurs, institutions financières internationales, chefs d’entreprise, experts et partenaires du développement autour des grandes perspectives économiques du pays.