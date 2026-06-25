L’Identité numérique mobile « Mobile ID » deviendra obligatoire dès le 1er juillet 2026 pour tout investisseur souhaitant déclarer un projet via les plateformes agréées, a annoncé mercredi l’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA).

Dans un communiqué adressé aux porteurs de projets, la TIA justifie cette décision par la poursuite de la numérisation des services administratifs, la simplification des procédures d’investissement, ainsi que le renforcement de la sécurité des transactions électroniques et de la fiabilité de l’accès aux systèmes en ligne.

L’Instance appelle les investisseurs n’ayant pas encore obtenu leur identifiant numérique à finaliser leur inscription sans délai sur la plateforme dédiée. Passé le 1er juillet, toute déclaration de projet sans « Mobile ID » sera bloquée, prévient-elle.

Ce service permet déjà une authentification sécurisée pour de nombreuses démarches administratives en ligne, réduisant les déplacements et accélérant les traitements. La TIA insiste sur l’urgence de la démarche pour garantir la continuité des services aux investisseurs.