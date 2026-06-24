⁠L’attaquant espagnol Mikel Oyarzabal ​a assuré mardi ​se sentir suffisamment bien pour ‌tenir sa ‌place face ‌à l’Uruguay, malgré quelques courbatures après la large victoire de ⁠l’Espagne contre l’Arabie saoudite.

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive dimanche ​lors du succès de la Roja (4-0), le joueur ⁠espagnol assure être “en forme” à l’approche du match décisif. ⁠Une victoire contre l’Uruguay assurerait à l’Espagne la première place du groupe H et une qualification pour les seizièmes de finale.

“J’ai quelques douleurs, comme tout le ​monde dans ce type de compétition, mais je me sens bien et ‌je veux jouer”, a-t-il déclaré.

Mikel Oyarzabal s’attend à un match disputé ⁠face à l’Uruguay et a ‌appelé l’Espagne à rester concentrée sur son jeu.

Il a aussi salué l’impact de Lamine Yamal, très en vue contre l’Arabie saoudite.

“C’est l’un des joueurs les ‌plus décisifs du monde ⁠à l’heure actuelle”, a déclaré Mikel Oyarzabal. “Ce qu’il provoque dans les défenses ‌adverses nous profite.”

Un match nul devrait aussi permettre à l’Espagne de poursuivre sa ‌route ⁠dans la compétition.