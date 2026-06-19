Un Appel à candidatures a été lancé par ONU Femmes Tunisie pour la deuxième édition du programme “WYSE 2.0 | Job Fair ICT & Biologie WYSE 2.0” ayant pour objectifs de connecter les talents féminins aux opportunités de demain.

Ce programme lancé en coopération avec l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas et le CFYE, avec PFI Consulting, lance une job fair dédiée aux femmes diplômées ou en fin de cursus en ICT et biologie, à la recherche d’opportunités professionnelles concrètes.

Après sélection, chaque candidate bénéficie d’un parcours structuré d’entretiens personnalisés, préparés en amont pour maximiser les correspondances avec les entreprises participantes.

Il s’agit d’une opportunité concrète de rencontrer des entreprises qui recrutent et de transformer ton profil en opportunités professionnelles réelles.

L’appel à candidatures englobe les spécialités suivantes: ICT, développement logiciel, data, IA, cybersécurité, télécommunications, réseaux, systèmes d’information, Biologie : biotechnologies, bio-informatique, génétique, biologie moléculaire, sciences de la vie.