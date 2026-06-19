Le Mexique a assuré sa qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en s’imposant face à la Corée du Sud (1-0), vendredi, au stade de Guadalajara, lors de la deuxième journée du groupe A.

Grâce à ce deuxième succès consécutif, la sélection mexicaine porte son total à six points et s’installe seule en tête du groupe. Elle valide ainsi son billet pour la phase à élimination directe avant même la dernière journée.

Luis Romo fait la différence

Dans une rencontre disputée, le Mexique a trouvé l’ouverture au retour des vestiaires. Luis Romo a inscrit l’unique but du match à la 50e minute, offrant un avantage décisif à son équipe.

Cette réalisation a permis aux Mexicains de confirmer leur bon début de tournoi après leur victoire inaugurale face à l’Afrique du Sud.

La Corée du Sud reste en bonne position

Malgré cette défaite, la Corée du Sud conserve la deuxième place du groupe avec trois points. La sélection asiatique garde donc ses chances de qualification mais devra obtenir un résultat favorable lors de la dernière journée pour assurer sa présence au tour suivant.

La lutte pour les places qualificatives reste ouverte derrière le leader mexicain.

Afrique du Sud et Tchéquie se neutralisent

Dans l’autre rencontre du groupe A, l’Afrique du Sud et la Tchéquie se sont quittées sur un match nul (1-1).

Ce partage des points laisse les deux équipes à une unité après deux journées. Avant l’ultime rendez-vous de la phase de groupes, leurs chances de qualification demeurent intactes, même si leur situation est plus délicate que celle du Mexique.

Avec deux victoires en deux matches, la sélection mexicaine réalise pour l’instant un parcours sans faute et s’affirme comme l’une des équipes en forme de ce début de compétition.