La commission du tourisme, de la culture, des services et de l’artisanat de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) se réunira le mercredi 24 juin 2026 pour poursuivre l’examen de la proposition de loi n° 2024-03 relative à l’industrie cinématographique.

Selon les données publiées sur le site officiel de l’ARP, cette séance de travail de la commission législative compétente sera consacrée à la finalisation de la discussion des différents articles du texte. Les députés examineront les remarques et suggestions y afférentes avant de rédiger et de soumettre leur rapport final aux structures compétentes de l’Assemblée.

Ce projet de loi s’inscrit dans le cadre du processus législatif de l’ARP. Il a pour objectif principal d’organiser, de structurer et de développer le secteur de l’industrie cinématographique en Tunisie.