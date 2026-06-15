Une manifestation environnementale baptisée « Journée de la mer » a été organisée, dimanche, sur la plage de la Marsa (Banlieue Nord de la capitale) par le ministère de l’environnement et l’Ambassade du Japon en Tunisie, dans le cadre de l’initiative « Blue Santa.

Selon un communiqué du ministère de l’environnement, l’initiative « Blue Santa » est opération écologique japonaise visant à sensibiliser les jeunes au volontariat pour la protection de l’environnement contre la pollution plastique en mer.

Dans ce cadre, les travaux de nettoyage menés par 140 personnes volontaires sur la plage de la Marsa et ses environs ont permis de collecter en une heure 200 kg de déchets plastiques, d’après la même source.

Dans ce contexte, le ministère de l’environnement a appelé à intensifier les initiatives environnementales contre la pollution plastique marine en vue de renforcer l’adoption des comportements respectueux de l’environnement pour un littoral plus propre et durable.

Par ailleurs, cette journée a été marquée par le lancement de « Louay-Léo », ambassadeur de l’environnement auprès des enfants, afin de les sensibiliser à la préservation de la mer contre la pollution plastique, dans le cadre d’une collaboration entre le Ministère de l’environnement et l’association Notre Grand Bleu.