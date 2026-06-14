Le Qatar a décroché le tout premier point de son histoire en Coupe du monde grâce à un but inscrit dans le temps additionnel, arrachant un match nul 1-1 face à la Suisse lors d’un deuxième match du groupe B animé mais largement dominé par les Suisses, samedi.

La Suisse a ouvert le score à la 17e minute lorsque Breel Embolo a transformé calmement un penalty. Cependant, les Suisses ont payé leur manque d’efficacité offensive après avoir tenté leur chance à 26 reprises dans une rencontre qu’ils ont dominée dès le coup d’envoi.

Sous le soleil écrasant de la Californie, le Qatar a résisté à la pression et, dans les dernières secondes du temps additionnel, a créé la surprise en égalisant. Le capitaine Boualem Khoukhi a repris de la tête un centre venu de la gauche de Homam Ahmed, déclenchant des scènes de liesse et de chaos dans le stade.

Lors des prochains matchs du groupe B, jeudi, le Qatar affrontera le coorganisateur Canada à Vancouver, tandis que la Suisse sera opposée à la Bosnie au stade de Los Angeles.

Le premier match du groupe disputé vendredi à Toronto, a vu le Canada et la Bosnie-Herzégovine se séparer également sur un score de parité (1-1).

A l’issue de cette journée, les quatre équipes du groupe B comptent un point chacune.