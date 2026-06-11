La FIFA a désigné un trio arbitral argentin conduit par Vael Falcon Perez pour diriger le premier match de la Tunisie au mondial 2026 (11 juin-19 juillet au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada), face à la Suède pour le compte de la 1re journée du groupe F, le 15 juin courant.

Perez sera assisté par ses compatriotes Maximiliano Del Vesso et Facundo Rodriguez. Le 4e arbitre et l’arbitre remplaçant, d’origine Costracienne sont, respectivement, Juan Calderon et Juan Carlos Mora.

Pour rappel, le match entre la Tunisie et la Suède aura lieu sur la pelouse du stade BBVA de Monterrey au Mexique à partir de 03h00 (heure tunisienne).