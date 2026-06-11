L’Institut français de Tunisie (IFT) accueillera, le lundi 22 juin 2026 à 19H00, le musicien Jean Bellenger accompagné de sa troupe de musiciens et chanteurs tunisiens pour un spectacle musical inédit intitulé “Paris-Tunis”, célébrant la rencontre entre les répertoires français et arabes.

A travers ce dialogue musical, les artistes invitent le public à un voyage entre les cultures, les langues et les sensibilités, où les chansons françaises et arabes se croisent, se répondent et se réinventent. Entre héritages partagés et influences réciproques, le spectacle dessine un espace de rencontre où la musique devient un langage commun, porté par la richesse et la diversité des deux cultures.